Un uomo di 23 anni, di origini albanesi, è stato fermato e arrestato dalla Polizia locale di Cesenatico. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo ha aggredito gli agenti durante un intervento. L’operazione si è svolta nel corso di un’attività di controllo in città. Durante le fasi dell’arresto, il sospettato ha opposto resistenza agli agenti, che sono riusciti comunque a portare a termine l’intervento.

Uno spacciatore albanese di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia locale di Cesenatico. È accaduto mercoledì scorso, quando un equipaggio del Nucleo sicurezza urbana, durante un controllo in abiti civili, in via Bernini ha notato la presenza di un ragazzo intento a rovistare all’interno di un’auto in sosta. E’ scattata la perquisizione e all’interno del telecomando della vettura gli agenti hanno trovato 4 involucri contenenti cocaina, mentre in tasca il giovane aveva 1.200 euro in contanti riconducibili all’attività di spaccio. A quel punto il 23enne, che ha già precedenti penali per droga, ha iniziato ad avere un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti, colpendoli con calci e spintoni, per tentare una fuga che è durata pochi metri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spacciatore aggredisce gli agenti: arrestato

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UK Police Bodycam: Drug Dealers Busted in Intense Street Arrests!

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