Calciomercato Roma Soulé in Premier | Aston Villa in pressing

Durante questa sessione di calciomercato, la Roma si trova a dover rispettare i limiti imposti dal fair play finanziario. In questo scenario, il nome di Matias Soulé è al centro delle attenzioni, mentre un club della Premier League sta esercitando pressioni per portarlo via dalla squadra giallorossa. La trattativa tra le parti è ancora in fase embrionale, senza comunicazioni ufficiali o accordi definitivi.

La Roma si prepara ad affrontare una sessione estiva di trasferimenti condizionata, ancora una volta, dai rigidi parametri del fair play finanziario, con il nome di Matias Soulé che balza improvvisamente al centro delle cronache di mercato. Il talento argentino, classe 2003, è diventato l’oggetto del desiderio di diversi club internazionali dopo una prima parte di stagione vissuta da protagonista assoluto nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. Nonostante un recente e prolungato stop causato dalla pubalgia, le prestazioni fornite dal numero 18 giallorosso hanno lasciato il segno, attirando l’attenzione costante degli osservatori europei grazie a un bottino prezioso di gol e assist.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Soulé in Premier: Aston Villa in pressing Notizie correlate Premier in crisi: solo l’Aston Villa resiste in EuropaLa Premier League subisce un colpo durissimo in Europa, con quattro eliminazioni e due pareggi che ridimensionano drasticamente le ambizioni dei club... Nottingham- Aston Villa: squadre molto distanti in Premier, Emery è favorito nella "sua" coppaI Villains hanno già blindato la qualificazione alla prossima Champions, il Nottingham invece deve salvarsi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma-Atalanta 1-1, pagelle: Carnesecchi è un muro, Soulé fa scintille, Krstovic glaciale sull'unica occasione; Roma-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Hermoso risponde a Krstovic, finisce in parità la sfida dell'Olimpico; Roma-Atalanta 1-1: il tabellino; Calciomercato Roma, sondaggi avviati per Konoplya. Calciomercato Roma: a Gasperini piace Dodô della FiorentinaGasperini ha messo gli occhi su Dodô della Fiorentina. Ecco l'idea per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. siamolaroma.it Roma, Soulé si allena in gruppo: Gasperini sorride. Cosa filtra verso il big match contro l'InterBuone notizie per la Roma e per Gasperini: Soulé torna a lavorare con il gruppo. Dopo un lungo stop causato da una fastidiosa pubalgia, il talento argentino intravede la fine del tunnel. Il suo ... tuttosport.com La #Roma vaglia diverse candidature per il ruolo di DS: salgono le quotazioni di #Manna e #DAmico Congelate le ipotesi Giuntoli e Paratici. https://retesport.it/calciomercato/roma-toto-ds-congelati-giuntoli-e-paratici-salgono-le-quotazioni-di-manna-e-damic - facebook.com facebook Calciomercato Roma - Situazione rinnovi: come cambiano gli scenari con Gasp al comando #ASRoma #Calciomercato x.com