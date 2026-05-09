Muharemovic | asta da 40 milioni tra Juventus Inter Aston Villa e Barcellona

Il giovane difensore sta attirando l'interesse di diverse società di calcio di alto livello. Secondo le fonti, la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Tra le squadre coinvolte ci sono club della Serie A, della Premier League e della Liga, che hanno presentato offerte o manifestato interesse per il trasferimento. La trattativa si sta svolgendo in un contesto di mercato molto attivo, con varie società pronti a concorrere per il suo cartellino.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il difensore del Sassuolo, Tarik Muharemovic, si prepara a diventare un obiettivo di trasferimento da 40 milioni di euro per squadre di alto calibro come Inter, Juventus, Barcellona e Aston Villa, ma Juventus trarrà profitto qualunque sia l’esito. Questo giovane talento, classe 2002, sta dimostrando di essere una risorsa fondamentale, sia per il suo club che per la nazionale. Negli ultimi mesi, Muharemovic ha messo in mostra ottime prestazioni sia in Serie A che a livello internazionale, contribuendo in modo significativo all’eliminazione dell’Italia dai playoff per il Mondiale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Muharemovic: asta da 40 milioni tra Juventus, Inter, Aston Villa e Barcellona. ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Juventus, scontro totale tra Inter e Juventus per Muharemovic Muharemovic non basta, colpo Inter: è un affare da 50 milionidi Bruno De SantisNon soltanto Muharemovic per la difesa dell’Inter: per il prossimo anno Marotta ha in mente un colpo da 50 milioni di euro Una...