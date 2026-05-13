Sottopasso di via Bagnoli | Tempi da monitorare
Durante l’ultima riunione del consiglio comunale di Bagnacavallo si è discusso dei tempi di realizzazione del nuovo sottopasso di via Bagnoli, con l’attenzione rivolta a monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e le tempistiche previste per la conclusione dell’intervento. La discussione si è concentrata sullo stato attuale del progetto e sulle modalità di supervisione dei vari passaggi necessari per completare l’opera.
Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Bagnacavallo, l’attenzione dell’aula si è concentrata sul futuro del comparto stradale legato al nuovo sottopasso di via Bagnoli. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicholas Anzellotti, ha dato lettura di un’interrogazione mirata a fare chiarezza su un’opera che la cittadinanza attende con trepidazione, sollecitando risposte precise circa i tempi di esecuzione e la tenuta finanziaria dell’intervento. L’interrogazione, datata 24 marzo, nasceva dalla necessità di ottenere un cronoprogramma certo, specialmente dopo che nel dicembre precedente l’amministrazione aveva indicato l’ingresso nel vivo del cantiere in seguito ai tavoli tecnici con Rete Ferroviaria Italiana e Italferr.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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