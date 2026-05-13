Sottopasso di via Bagnoli | Tempi da monitorare

Durante l’ultima riunione del consiglio comunale di Bagnacavallo si è discusso dei tempi di realizzazione del nuovo sottopasso di via Bagnoli, con l’attenzione rivolta a monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e le tempistiche previste per la conclusione dell’intervento. La discussione si è concentrata sullo stato attuale del progetto e sulle modalità di supervisione dei vari passaggi necessari per completare l’opera.

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