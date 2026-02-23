Il sottopasso di via San Bernardino riapre a luglio con un senso unico Rfi | Imposto all’impresa il rispetto dei tempi

Rfi ha deciso di riaprire il sottopasso di via San Bernardino a luglio, imponendo all’impresa il rispetto dei tempi previsti. La società ha chiarito che i lavori sono in ritardo, ma non ha comunicato di quanto. Il progetto, che include anche il collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio, è considerato cruciale per migliorare la mobilità locale. La data di fine lavori resta ancora incerta, lasciando molte aspettative in sospeso.

Bergamo. Le opere sono in ritardo, di quanto ancora non si sa. Rfi, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, è responsabile di due interventi considerati "strategici" per la mobilità ferroviaria sul territorio bergamasco: il nuovo collegamento tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio e il raddoppio della tratta tra il capoluogo e Ponte San Pietro. I lavori, come noto ormai da tempo, hanno accumulato nei mesi di scorsi una serie di ritardi. "Nel mese di febbraio – ha comunicato Rfi – abbiamo agito nei confronti dell'impresa appaltatrice con azioni contrattuali perentorie al fine di forzarla ad attuare soluzioni organizzative e operative finalizzate a garantire la prosecuzione dei lavori senza ulteriori allungamenti dei tempi".