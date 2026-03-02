Dybala torna a Genova dopo aver saltato l’ultima partita contro la Juventus, dove è rimasto in panchina. La sua presenza in campo nella prossima giornata è ancora da verificare, mentre le condizioni di Soulé vengono monitorate. La squadra si prepara alla prossima sfida con i giocatori disponibili e in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei singoli.

L’ha vissuta tutta dalla panchina senza poter scendere in pista per l’ultimo ballo con la sua ex Signora. Dybala ha assistito a Roma-Juve tra le riserve. L’argentino, infatti, nonostante i progressi mostrati negli ultimi giorni non è stato ritenuto idoneo ad entrare in campo dopo oltre un mese di inattività. Il suo ritorno, a meno di sorprese, è fissato per domenica prossima a Genova. Da valutare, invece, le condizioni di Soulé che prosegue le terapie per guarire dalla pubalgia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Dybala torna a Genova. Condizioni da monitorare per Soulé

Roma, le ultime sulle condizioni di Soulé e Dybala in vista della JuventusConsueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita per Gian Piero Gasperini, che ha affrontato tanti temi di grande interesse per i...

Leggi anche: Roma al buio: Dybala e Soulé ancora k.o., per Ferguson torna l’incubo operazione

Roma - Genoa 3-1: gol e highlights | Serie A

Contenuti e approfondimenti su Condizioni da.

Temi più discussi: Quando torna Dybala? Le ultime sulle condizioni dell'argentino e i tempi di recupero per il problema al ginocchio; Dybala torna a Genova. Soulé, condizioni da monitorare; Roma, Gasp non rinuncia mai alla coppia Cristante-Koné. Soulé e Dybala ancora a parte; Dybala torna a Genova. Soulé, condizioni da monitorare -.

Dybala ci sarà contro la Juve? Gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore della Roma e cosa filtra da Trigoria per il match di domenicaDybala viaggia per una convocazione in Roma Juve. L’argentino si è allenato con il gruppo e domenica sarà almeno in panchina Il centro sportivo di Trigoria torna a respirare un’aria di cauto ottimismo ... juventusnews24.com

Dybala contro la Juve: Roma, le scelte di Gasperini. C’è un grande assenteBig match all'Olimpico, in palio punti pesanti per la corsa al piazzamento Champions: il responso sulle condizioni della 'Joya' ma non solo ... tuttosport.com

Dybala torna a Genova. Soulé, condizioni da monitorare bit.ly/4r0TR63 #AsRoma x.com

Arechi, bagni donne in Curva Sud: condizioni indecorose salernonotizie.it Segnalazione dallo stadio Stadio Arechi di Salerno. Nella Curva Sud, i servizi igienici riservati alle donne versano – da mesi – in condizioni definite “pessime” da chi frequenta l’impiant facebook