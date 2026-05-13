Sotto chiave il ' tesoretto' del gestore del bar ' usuraio' Nel locale il ' libro mastro' con nomi e somme

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla vicenda di un uomo di 61 anni, residente a Castel Volturno, accusato di usura. La seconda sezione della corte, presieduta da Marco Maria Alma, ha deciso in merito al ricorso presentato dall'indagato contro un'ordinanza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nel procedimento sono stati sequestrati il libro mastro del bar e le somme ritenute provenienti dall’attività illecita.

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