Sotto chiave il ' tesoretto' del gestore del bar ' usuraio' Nel locale il ' libro mastro' con nomi e somme

Da casertanews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla vicenda di un uomo di 61 anni, residente a Castel Volturno, accusato di usura. La seconda sezione della corte, presieduta da Marco Maria Alma, ha deciso in merito al ricorso presentato dall'indagato contro un'ordinanza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nel procedimento sono stati sequestrati il libro mastro del bar e le somme ritenute provenienti dall’attività illecita.

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La seconda sezione della Corte di Cassazione presieduta da Marco Maria Alma, si è pronunciata sul ricorso proposto da Antonio Parisi, 61enne di Castel Volturno indagato per usura, avverso l'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.Il tribunale sammaritano in sede di riesame di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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