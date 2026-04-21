Crediti fittizi e Sismabonus resta sotto chiave il tesoretto dell' imprenditore casertano
Il tribunale di Santa Maria ha confermato la validità del sequestro disposto nei confronti dell’imprenditore casertano, ritenendo competente la sua competenza. La vicenda riguarda crediti fittizi e il Sismabonus, con il sequestro che rimane sotto chiave. La decisione si basa su verifiche legali e proceduralità relative alla posizione dell’imprenditore nella vicenda giudiziaria.
Il tribunale di Santa Maria è competente quindi è valido il sequestro operato all’imprenditore casertano Salvatore Capacchione. E’ quanto stabilito dalla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Giuseppe Meccariello con a latere Anna Sofia Sellitto e Raffaele Ferraro.🔗 Leggi su Casertanews.it
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