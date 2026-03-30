Sotto chiave il tesoretto da 5 milioni di euro del ' colletto bianco' dei Belforte

Un tesoro di 5 milioni di euro è stato sequestrato a un imprenditore del settore calzaturiero e del pellame, coinvolto in un procedimento giudiziario. La somma è rimasta sotto chiave, nel corso delle verifiche condotte dalle autorità. L’indagine riguarda presunte irregolarità finanziarie e il patrimonio dell’imprenditore. La confisca è stata disposta nel quadro di un procedimento penale in corso.

Resta sotto chiave il tesoretto da 5 milioni di euro confiscato al re delle calzature e del pellame, ‘colletto bianco’ dei Belforte. Nel giugno 2010 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione Misure di Prevenzione dispose la confisca dei beni ritenuti nella disponibilità di Negro. La confisca ha ad oggetto beni mobili ed immobili per un valore di circa cinque milioni di euro tra cui intere quote capitale della ditta Nicola Negro costruzioni e Anna Ferraro, locali e depositi a Portico di Caserta, una villa a Capodrise, un immobile a Sessa Aurunca, due vetture di grossa cilindrata un'Audi e una Mercedes ed infine polizze assicurative e conti correnti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sotto chiave il tesoretto da 5 milioni di euro del 'colletto bianco' dei Belforte Articoli correlati Confiscato il 'tesoretto' da 1,5 milioni di euro al genero del boss dei BelforteSotto chiave due unità immobiliari, quattro società con annessi beni strumentali, tra cui 'La Baita Braceria', diversi rapporti finanziari e bancari,... Confisca da 30 milioni di euro al 'Re del calcestruzzo' amico dei BelforteDefinito il provvedimento emesso dalla Sezione di Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Clemente Izzo,...