Nel primo pomeriggio, un istituto scolastico nel centro di Genova è stato evacuato dopo il ritrovamento di una sostanza che potrebbe essere esplosiva. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e forze di polizia, che hanno messo in atto un intervento di sicurezza. Non ci sono state persone ferite o altre conseguenze rilevanti. La scuola è stata sgomberata per permettere le operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Paura nel primo pomeriggio in un istituto scolastico del centro di Genova, dove il rinvenimento di una sostanza potenzialmente esplosiva ha fatto scattare un imponente dispositivo di sicurezza. L’allarme ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine e degli artificieri, con l’evacuazione precauzionale dell’edificio. L’episodio si è verificato mentre all’interno della scuola erano ancora in corso alcune attività legate agli esami dei privatisti e riunioni interne. Proprio in quel momento, durante lavori di manutenzione in un locale dell’istituto, è stato scoperto un materiale sospetto che ha subito fatto scattare le procedure di emergenza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sostanze esplosive”. Terrore nella scuola italiana, tutti evacuati: arrivano vigili e polizia

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