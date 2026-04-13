Terrore a Casola | donna con pistola sfida Polizia e Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di ieri, 12 aprile 2026, una donna si è barricata all’interno della propria abitazione lungo una strada che porta a Casertavecchia, a Casola. Durante l’episodio, ha minacciato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco con una pistola, ostacolando le operazioni di intervento. La situazione ha causato grande preoccupazione tra i residenti e gli agenti intervenuti sul posto.

Una donna ha preso in ostaggio le forze dell'ordine e i soccorritori barricandosi nella propria abitazione a Casola, lungo l'arteria che conduce verso Casertavecchia, nel pomeriggio di ieri, 12 aprile 2026. La tensione è salita rapidamente quando la protagonista della vicenda ha puntato un'arma da fuoco contro gli agenti della Polizia e i membri dei Vigili del Fuoco giunti sul posto per gestire la segnalazione iniziale. L'intervento delle autorità è scattato dopo una chiamata di emergenza che ha .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Casola: donna con pistola sfida Polizia e Vigili del Fuoco Terrore sulla 125: auto si ribalta, due estratti dai Vigili del FuocoDue persone hanno riportato ferite di lieve entità ieri sera, intorno alle 19, dopo che un’auto ha perso l’equilibrio ribaltandosi sulla Statale 125,... Leggi anche: Donna scomparsa a Poggibonsi: ricerche dei vigili del fuoco con elicottero Drago e unità cinofile