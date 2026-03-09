Principio di cortocircuito a scuola | evacuati tutti gli studenti

Stamattina al centro di formazione professionale Zanardelli di Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda, si è verificato un principio di cortocircuito che ha portato all'evacuazione di tutti gli studenti presenti. La situazione ha creato momenti di apprensione tra i partecipanti, mentre i responsabili hanno messo in atto le procedure di sicurezza e messo in sicurezza l’edificio. Nessuna altra informazione è stata resa nota finora.

Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco. Per precauzione inviate anche un'ambulanza e un'automedica Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, al centro di formazione professionale (Cfp) Zanardelli di Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda. Poco dopo le 9 è scattato l'allarme all'interno dell'istituto a causa di un principio di cortocircuito all'impianto elettrico. La situazione si è rapidamente evoluta: alcuni addetti hanno notato un forte odore di bruciato provenire da una cassetta di derivazione e, senza indugiare, è stata immediatamente attivata la procedura di emergenza prevista in questi casi, al fine di tutelare la sicurezza di studenti e personale scolastico.