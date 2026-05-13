Sospetto Hantavirus come sta la turista ricoverata al Policlinico

Una turista argentina è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso il Policlinico, dove si sospetta abbia contratto l'hantavirus. La donna è in condizioni di stabilità e sotto stretta osservazione del personale medico. La sua situazione clinica resta sotto monitoraggio in attesa di ulteriori esami che possano confermare o smentire il sospetto. La notizia ha suscitato attenzione nelle autorità sanitarie locali.

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Si trova attualmente in terapia intensiva al Policlinico la turista argentina che potrebbe aver contratto l'hantavirus. La donna, fa sapere l'Azienda santaria provinciale - è al momento ricoverata in isolamento come previsto dal protocollo attivato in questi casi. Nei giorni scorsi aveva ricevuto.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, test su una turista ricoverata a MessinaIl test per rilevare l'eventuale contagio da Hantavirus è stato effettuato anche a Messina. Hantavirus: test su una turista ricoverata a Messina. In quarantena a Milano l'uomo sull'a...AGI - Un 25enne residente a Villa San Giovanni (RC) è attualmente sotto osservazione precauzionale dopo essere stato sullo stesso volo di una donna... Temi più discussi: Sospetto Hantavirus, come sta la turista ricoverata al Policlinico; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Sindrome polmonare da hantavirus: dai primi sintomi all'emergenza, cosa fare in caso di sospetto; Hantavirus, test a turista argentina a Messina: primo caso sospetto non collegato alla crociera. Il bello dell'Hantavirus è che non è contagioso come il Covid, però i tempi di incubazione sono molto lunghi, si resta con il sospetto per settimane, e questo potenzialmente può portare a un lockdown di gente che non sta male, per vedere se poi tra un mese st x.com Caso di 'contatto' con hantavirus messo in quarantena a Pitcairn dopo un breve transito a Tahiti reddit Hantavirus, 6 casi sospetti in Italia: campioni del marittimo calabrese allo Spallanzani «Federico sta bene»Sale a sei il numero dei casi sospetti di Hantavirus in Italia. Il giovane calabrese Federico Amaretti resta in isolamento fiduciario dopo il volo da Johannesburg ... quicosenza.it Hantavirus, smentita sul ricovero del 25enne calabrese: Allo Spallanzani solo i campioni biologiciIl caso del 25enne calabrese in quarantena sotto osservazione: analisi dei campioni allo Spallanzani e monitoraggio clinico in attesa dei risultati ufficiali. notizie.it