Hantavirus | test su una turista ricoverata a Messina In quarantena a Milano l' uomo sull' a

Da agi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una turista è stata ricoverata a Messina per un sospetto di infezione da Hantavirus, mentre a Milano si trova in quarantena un uomo di 25 anni residente a Villa San Giovanni. Quest'ultimo si trovava sullo stesso volo di una donna deceduta in Sudafrica a causa del virus. La donna aveva accusato sintomi prima di essere dichiarata deceduta, e le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione.

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AGI - Un 25enne residente a Villa San Giovanni (RC) è attualmente sotto osservazione precauzionale dopo essere stato sullo stesso volo di una donna deceduta per Hantavirus a Johannesburg. Sebbene inizialmente si fosse parlato di sintomi sospetti, la sindaca Giusy Caminiti ha smentito categoricamente ogni malessere: il ragazzo sta bene, è asintomatico e sta trascorrendo la quarantena presso la propria abitazione. Come previsto dal protocollo del Ministero della Salute, domani verranno effettuati i prelievi biologici che saranno poi analizzati dall' Istituto Spallanzani di Roma. Al momento, non è previsto alcun trasferimento del giovane presso il nosocomio capitolino.🔗 Leggi su Agi.it

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