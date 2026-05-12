Hantavirus test su una turista ricoverata a Messina
A Messina è stato effettuato un test per verificare un possibile contagio da Hantavirus su una turista argentina. La donna, che era arrivata in Italia con un volo da Buenos Aires a Roma il 30 aprile, si trova attualmente ricoverata. L’analisi è stata condotta per accertare se ci siano stati contatti con il virus, che si diffonde principalmente attraverso animali selvatici.
Il test per rilevare l'eventuale contagio da Hantavirus è stato effettuato anche a Messina.Come riporta Ansa, l'analisi è stata condotta su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Lo rende noto il ministero della.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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