Hantavirus test su una turista ricoverata a Messina

A Messina è stato effettuato un test per verificare un possibile contagio da Hantavirus su una turista argentina. La donna, che era arrivata in Italia con un volo da Buenos Aires a Roma il 30 aprile, si trova attualmente ricoverata. L’analisi è stata condotta per accertare se ci siano stati contatti con il virus, che si diffonde principalmente attraverso animali selvatici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il test per rilevare l'eventuale contagio da Hantavirus è stato effettuato anche a Messina.Come riporta Ansa, l'analisi è stata condotta su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Lo rende noto il ministero della.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il 25enne calabrese sotto osservazione: test Hantavirus anche per una turista argentinaAGI - Un 25enne residente a Villa San Giovanni (RC) è attualmente sotto osservazione precauzionale dopo essere stato sullo stesso volo di una donna... Allerta Hantavirus: isolato un inglese a Milano e test a Messina? Punti chiave Cosa accomuna il passeggero isolato a Milano e la paziente messinese? Come reagiranno i medici ai risultati dei test clinici in corso?... Argomenti più discussi: Come si trasmette l’Hantavirus e come si individua. Ma manca ancora un vero farmaco; Hantavirus, test disponibili al San Martino. Bassetti: Più aggressivo del covid, ma meno contagioso; Hantavirus, quarantena di 6 settimane, mascherine e test: la circolare del ministero della Salute; Hantavirus, la circolare del ministero della Salute: quarantena, test e segnalazioni. Ecco cosa prevede. La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Quest'oggi è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per Hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani x.com 2 residenti di Singapore su una nave da crociera colpita da hantavirus isolati al NCID e sottoposti a test reddit Hantavirus, altri due casi sospetti: donna ricoverata a Messina e un uomo a Milano, si attendono i testL'uomo, compagno di volo di due passeggeri infetti, è stato isolato al Sacco dopo un tour in varie città. Intanto a Messina si indaga su una donna rientrata dall'Argentina con polmonite ... ilvibonese.it