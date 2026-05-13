Durante una crociera partita dalle Shetland il 6 maggio e conclusa a Bordeaux il 12 maggio, una passeggera di 90 anni è deceduta. A bordo, oltre 1700 persone sono state messe in isolamento a causa di un sospetto focolaio di gastroenterite. La crociera, organizzata dall’operatore Ambassador Cruise Line, ha registrato un aumento dei casi di malattia tra i passeggeri e l’equipaggio.

Aveva 90 anni ed è morto durante la crociera Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio e arrivata a Bordeaux da Brest la sera del 12 maggio. Il sospetto è che a bordo si sia sviluppato un focolaio di gastroenterite: oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena. L’hanno annunciato le autorità sanitarie. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l’eventuale presenza di norovirus. A bordo anche 514 membri dell’equipaggio. Prima di arrivare a Bordeaux, la nave ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sospetto focolaio di gastroenterite in crociera: una vittima. Oltre 1700 persone a bordo in isolamento

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