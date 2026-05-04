Hantavirus 3 morti per un focolaio a bordo di una nave da crociera | ecco cos’è

Tre persone sono morte a causa di un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. Tra le vittime c'è una coppia di anziani, mentre almeno altre tre persone risultano contagiate dal virus. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità sanitarie, che stanno monitorando la situazione e valutando eventuali misure di contenimento. La nave si trova attualmente in fase di isolamento.

Tra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell’ Oceano Atlantico c’è una coppia di anziani, mentre almeno altre 3 persone sono state contagiate. La prima vittima è stata un uomo di 70 anni deceduto a bordo della nave, il cui corpo è stato recuperato nel territorio britannico di Sant’Elena, nell’Atlantico meridionale. La moglie dell’uomo è svenuta in un aeroporto in Sudafrica mentre cercava di prendere un volo per il suo paese d’origine, i Paesi Bassi. È deceduta in un ospedale nelle vicinanze. Il corpo della terza vittime si trova ancora a bordo della nave. Il Dipartimento della Salute sudafricano ha identificato una persona ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg come un cittadino britannico.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, 3 morti per un focolaio a bordo di una nave da crociera: ecco cos’è Notizie correlate Nave da crociera, focolaio respiratorio a bordo: morti e casi sospetti, l’hantavirus tra le ipotesiIndagini internazionali su un cluster di sindrome respiratoria acuta durante la traversata atlantica Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è... Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell’Atlantico?(Adnkronos) – Tre morti su una nave da crociera nell'Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hantavirus, tre morti per possibile focolaio su nave da crociera: sintomi, cos'è e come si contrae l'infezione; Scoppia un'epidemia su una nave da crociera in Sudafrica: 3 morti; Focolaio di sindrome respiratoria acuta su nave da crociera: tre morti; Hantavirus, tre morti su una nave da crociera nell’Atlantico legati alla febbre dei topi. L’Oms: Possibile e…. Tre morti per una possibile epidemia su una nave da crociera, altri casi sospetti a bordoI Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio malati a bordo della nave mv Hondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde. (ANSA) ... ansa.it Hantavirus sulla nave da crociera, tre morti al largo di Capo Verde: «Infettati prima di imbarcarsi»Sale a tre decessi il bilancio di un sospetto focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della Mv Hondius. La nave da crociera, partita dall'Argentina e diretta a Capo Verde, è ... leggo.it Allarme hantavirus, aumentano le vittime. L'esperto: "Molto insolito, indagare a fondo" - facebook.com facebook Tre morti su una nave da crociera, l’Oms lancia l’allarme: “Possibile epidemia di hantavirus in corso”. C’entrano i ratti ift.tt/AW9GMcs x.com