Sospensione idrica per lavori | l' intero Comune resterà senza acqua per diverse ore
Il Comune di Giugliano ha annunciato che, a causa di lavori programmati, l’acqua sarà interrotta in tutto il territorio per diverse ore. La sospensione riguarda l’intera area comunale e si rende necessaria per permettere interventi tecnici. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza indicare precise tempistiche o motivazioni dettagliate. La sospensione interesserà tutti i quartieri e le utenze dell’intero Comune.
Il Comune di Giugliano, in una nota, ha comunicato una sospensione idrica su tutto il territorio comunale. Il provvedimento si è reso necessario per permettere importanti lavori di ristrutturazione al serbatoio "S. Rocco" e alla centrale di sollevamento regionale.L'erogazione idrica verrà.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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