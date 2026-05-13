Sospensione idrica per lavori | l' intero Comune resterà senza acqua per diverse ore

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Giugliano ha annunciato che, a causa di lavori programmati, l’acqua sarà interrotta in tutto il territorio per diverse ore. La sospensione riguarda l’intera area comunale e si rende necessaria per permettere interventi tecnici. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza indicare precise tempistiche o motivazioni dettagliate. La sospensione interesserà tutti i quartieri e le utenze dell’intero Comune.

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Il Comune di Giugliano, in una nota, ha comunicato una sospensione idrica su tutto il territorio comunale. Il provvedimento si è reso necessario per permettere importanti lavori di ristrutturazione al serbatoio "S. Rocco" e alla centrale di sollevamento regionale.L'erogazione idrica verrà.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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