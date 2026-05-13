Sospensione idrica per lavori | l' intero Comune resterà senza acqua per diverse ore

Il Comune di Giugliano ha annunciato che, a causa di lavori programmati, l’acqua sarà interrotta in tutto il territorio per diverse ore. La sospensione riguarda l’intera area comunale e si rende necessaria per permettere interventi tecnici. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza indicare precise tempistiche o motivazioni dettagliate. La sospensione interesserà tutti i quartieri e le utenze dell’intero Comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui