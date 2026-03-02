Lavori di manutenzione scatta la sospensione idrica in diverse zone di Salerno

Giovedì 5 marzo, in alcune zone di Salerno, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a causa di lavori di manutenzione. Le interruzioni riguarderanno diverse aree, tra cui Via Lucio Orofino e l’angolo di Via G. Per permettere l’intervento, le utenze resteranno senza acqua per diverse ore. La sospensione interesserà principalmente le abitazioni e le attività commerciali presenti sul territorio.

Disagi in vista, giovedì 5 marzo, per molte famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Lucio Orofino (angolo Via G. Andrea Aurofino) sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 10 alle 14 in: Via Giovanni Andrea Aurofino; Via Adriano Aurofino; Via Lucio Orofino solo.