Sorrento mazzette in cambio di appalti | sette arresti Tra gli indagati un barbiere

A Sorrento sette persone sono state arrestate nell’ambito dell’inchiesta “Sistema Sorrento”, che indaga su presunte irregolarità legate a appalti pubblici e concorsi nel Comune tra il 2022 e il 2024. Tra gli indagati figura anche un barbiere, mentre sono stati disposti provvedimenti di custodia cautelare. L’indagine si concentra su presunti pagamenti di mazzette in cambio di favori e concessioni pubbliche.

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