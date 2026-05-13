Sorrento mazzette in cambio di appalti | sette arresti Tra gli indagati un barbiere
A Sorrento sette persone sono state arrestate nell’ambito dell’inchiesta “Sistema Sorrento”, che indaga su presunte irregolarità legate a appalti pubblici e concorsi nel Comune tra il 2022 e il 2024. Tra gli indagati figura anche un barbiere, mentre sono stati disposti provvedimenti di custodia cautelare. L’indagine si concentra su presunti pagamenti di mazzette in cambio di favori e concessioni pubbliche.
Nuovo sviluppo nell’inchiesta denominata “Sistema Sorrento”, che coinvolge presunte irregolarità nella gestione di appalti pubblici e concorsi al Comune di Sorrento tra il 2022 e il 2024. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale oplontino, su richiesta della Procura, nei confronti di nove persone. Sette degli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per altri due è stato disposto il divieto di dimora in Campania. Le accuse contestate, a vario titolo, riguardano episodi di corruzione, turbativa d’asta e interferenze nella scelta dei contraenti per gare pubbliche e procedure di assunzione comunali.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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