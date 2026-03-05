Asl Bari indagine per tangenti legate agli appalti | sette indagati tra cui tre pubblici ufficiali

La guardia di finanza ha eseguito perquisizioni a Bari, Treviso e Bergamo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Bari. Sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra cui tre pubblici ufficiali, in relazione a presunte irregolarità nell’aggiudicazione di appalti sanitari. Le attività investigative sono ancora in corso e riguardano sospetti di tangenti legate a questi appalti.

Nel mirino l’aggiudicazione di due forniture sanitarie del valore complessivo di 1,3 milioni di euro. Le accuse sono di corruzione e turbativa d’asta. Perquisizioni anche a Treviso e Bergamo Nella mattinata di oggi i finanzieri hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di sette persone, tra cui tre pubblici ufficiali, oltre a un ordine di consegna di documentazione. Gli indagati sono accusati, in concorso tra loro e a vario titolo, dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti. L’indagine riguarda due appalti pubblici di forniture in ambito sanitario, del valore complessivo di 1,3 milioni di euro, che la Asl di Bari avrebbe affidato a due imprese con sede nelle province di Bari e Treviso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

