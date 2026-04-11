Sistema Sorrento i nomi dei nuovi indagati e gli appalti a cui sono collegati

Nomi di nuovi indagati sono stati depositati sul tavolo del giudice per le indagini preliminari, collegati a specifici appalti. Sono stati convocati nei prossimi giorni per un interrogatorio preventivo, previsto giovedì e venerdì. Dopo questa fase, potrebbe essere disposta l’applicazione di misure cautelari nei loro confronti. La vicenda riguarda il cosiddetto

I loro nomi sono sulla scrivania del Gip. Giovedì e venerdì prossimo sono stati invitati a rendere interrogatorio preventivo, poi per loro c'è il rischio concreto che scattino le manette. Almeno così vorrebbe la procura di Torre Annunziata che è arrivata a una nuova trance dell'inchiesta di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

'Sistema Sorrento', corruzione e turbata libertà degli incanti: gli appalti sotto esame e le aziende coinvolteIl Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, ha...

L'asfalto truccato con la complicità dei tecnici: ecco come funzionava il 'Sistema Caroprese', nomi e appaltiNon si sarebbe trattato solo di una questione di risparmio sui materiali, ma di un effettivo e consolidato sistema per massimizzare i profitti...

Temi più discussi: 'Sistema Sorrento', chieste nuove misure cautelari; Sistema Sorrento, ecco i nomi dei 15 indagati; Sistema Sorrento: dai verbali le confessioni shock su bandi truccati e le tangenti all'ex sindaco; 'Sistema Sorrento', corruzione e turbata libertà degli incanti: gli appalti sotto esame e le aziende coinvolte.

Appalti e corruzione a Sorrento, ecco i 15 nomi nel mirino della Procura: scatta la fase degli interrogatoriL’inchiesta sul cosiddetto Sistema Sorrento entra in una fase decisiva con l’individuazione dei 15 indagati principali per i quali la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha chiesto l’applic ... ilgazzettinovesuviano.com

Sistema Sorrento. La Procura chiede altri 21 arrestiNoi e altre 3 terze parti selezionate utilizziamo cookie e tecnologie simili. Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it

Svolta nell’inchiesta sugli appalti e sui concorsi pubblici al Comune di Sorrento, dove la Procura di Torre Annunziata ha chiesto misure cautelari per 21 persone. Secondo l’accusa, al centro del sistema ci sarebbero presunte irregolarità nella gestione delle ga - facebook.com facebook

“Sistema Sorrento”, 15 richieste di arresto davanti al Gip: riguardano anche le accuse di concorsi truccati. x.com