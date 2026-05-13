Sette persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine che riguarda un sistema di corruzione legato agli appalti pubblici nella zona di Sorrento. Le autorità hanno ricostruito come alcuni soggetti influenzassero le assegnazioni di lavori attraverso pratiche illecite, coinvolgendo anche un ex sindaco e un barbiere. Le indagini hanno portato alla luce modalità operative utilizzate per gestire le tangenti, spesso nascoste tra incontri in ristoranti e altri luoghi di ritrovo.

? Domande chiave Chi è il barbiere coinvolto nel sistema di influenza sugli appalti? Come faceva l'ex sindaco a gestire le mazzette nei ristoranti? Quali altri nomi sono emersi dalle perquisizioni della Guardia di Finanza? Come funzionava il meccanismo di condizionamento dei concorsi comunali??? In Breve Indagine su 15 persone per appalti e concorsi tra il 2022 e il 2024. Coinvolgimento di Raffaele Guida, noto come Lello il sensitivo, nel sistema. Sequestrati 115mila euro in contanti durant .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorrento, colpo agli appalti: 7 arresti per il sistema di corruzione

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