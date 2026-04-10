' Sistema Sorrento' corruzione e turbata libertà degli incanti | gli appalti sotto esame e le aziende coinvolte
Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha notificato a 15 persone un invito a comparire per un interrogatorio preventivo, nell’ambito di un’indagine riguardante episodi di corruzione e irregolarità negli appalti pubblici. L’indagine si concentra sul Sistema Sorrento e sui procedimenti di aggiudicazione degli appalti, con particolare attenzione a presunte manovre che avrebbero influenzato la libera concorrenza. Le verifiche sono coordinate dal Tribunale locale.
Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, ha proceduto alla notifica di un invito a rendere l'interrogatorio preventivo, emesso nei confronti di 15 soggetti indagati per "?orruzione per un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Corruzione e potere, “Sistema Sorrento”: presentazione del libro-inchiestaUn’inchiesta che scuote le coscienze e accende il dibattito pubblico approda nel cuore della provincia di Caserta.
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Terremoto al Comune di Sorrento: 15 nuovi indagati per corruzione e appalti truccatiSorrento - Non si ferma l’onda d’urto giudiziaria che ha travolto l’amministrazione comunale di Sorrento. All’alba di oggi, i militari del Gruppo della ... cronachedellacampania.it
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