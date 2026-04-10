' Sistema Sorrento' corruzione e turbata libertà degli incanti | gli appalti sotto esame e le aziende coinvolte

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha notificato a 15 persone un invito a comparire per un interrogatorio preventivo, nell’ambito di un’indagine riguardante episodi di corruzione e irregolarità negli appalti pubblici. L’indagine si concentra sul Sistema Sorrento e sui procedimenti di aggiudicazione degli appalti, con particolare attenzione a presunte manovre che avrebbero influenzato la libera concorrenza. Le verifiche sono coordinate dal Tribunale locale.