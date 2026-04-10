Sistema Sorrento concorsi pubblici truccati oltre agli appalti | al vaglio altre 15 misure cautelari

Il gip di Torre Annunziata ha emesso 15 inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo in relazione a un'inchiesta su un sistema di appalti pubblici affidati illegalmente. Le misure cautelari richieste riguardano persone ritenute coinvolte in un sistema clientelare denominato

Il gip di Torre Annunziata ha emesso 15 inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti coinvolti nel "Sistema Sorrento", sistema clientelare di appalti pubblici affidati illegalmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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