Sora Borsa di studio Edoardo Abbate | tutto pronto per la premiazione

Da frosinonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 si svolgerà a Sora la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione della “Borsa di studio Edoardo Abbate”. L’evento vedrà coinvolti gli studenti vincitori del premio, che riceveranno il riconoscimento durante una cerimonia pubblica. La borsa di studio, istituita in memoria di Edoardo Abbate, premia gli studenti meritevoli e si svolge ogni anno nella stessa data.

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Si terrà sabato 16 maggio 2026 la cerimonia di premiazione della “Borsa di studio Edoardo Abbate”, giunta alla sua tredicesima edizione. L’evento, patrocinato dal Comune di Sora, si svolgerà nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, alle ore 10.30. Previsti gli interventi del Sindaco Luca Di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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