Salerno tutto pronto per la premiazione della terza edizione del bando di idee Suor Mercedes

Per il terzo anno consecutivo, la Cooperativa Sociale Emmaus ha indetto un Bando di Idee in onore della sua madre fondatrice, Suor Mercedes Crocco, la quale dai primi anni 80 e sino agli ultimi giorni di vita nel 2017, è stata personaggio di spicco nel mondo salernitano della solidarietà. Tutti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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