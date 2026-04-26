Sony Xperia 1 VIII | addio alla linea verticale arriva il modulo quadrato
Il nuovo modello di Sony Xperia 1 VIII presenta un cambio di design rispetto ai precedenti, con l’introduzione di un modulo fotografico quadrato che sostituisce la tradizionale disposizione verticale. I dati CAD indicano che il dispositivo ha uno spessore totale di 11,37 millimetri, con il modulo fotografico che si distingue per la forma compatta e angolare. La modifica estetica si combina con un incremento dello spessore complessivo dello smartphone.
? Cosa sapere Dati CAD rivelano modulo fotografico quadrato per il nuovo Sony Xperia 1 VIII.. Il nuovo design aumenta lo spessore del dispositivo a 11,37 mm totali.. I nuovi dati CAD estratti dai processi produttivi confermano che lo Sony Xperia 1 VIII abbandonerà la linea verticale delle fotocamere per un modulo quadrato, con dimensioni e spessori aggiornati rispetto al modello precedente. Le geometrie reali su cui lavorano i fornitori hanno finalmente chiarito il destino estetico del prossimo top di gamma Sony. Le misure tecniche rivelano una trasformazione radicale del comparto ottico: la striscia verticale tipica dell’Xperia 1 VII scompare, lasciando spazio a una camera island di forma quadrata.🔗 Leggi su Ameve.eu
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