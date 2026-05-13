Sono stati trovati vivi Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, dopo giorni di ricerche nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia. La donna, scomparsa con i figli e quattro cani, era stata cercata senza sosta da soccorritori e volontari. La notizia è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sulle circostanze del ritrovamento. La mobilitazione per il loro rintraccio era proseguita senza interruzioni fino a questo momento.

Non si interrompe la mobilitazione per rintracciare Sonia Bottacchiari, la donna di Piacenza scomparsa con i due figli adolescenti e quattro cani tra le montagne del Friuli Venezia Giulia. Le operazioni sul territorio restano operative e capillari, con controlli estesi in aree boschive, vallate e zone di montagna vicine al confine con la Slovenia. Il ritrovamento di lettere attribuite alla donna, secondo quanto spiegato dagli investigatori, non ha comportato cambi di rotta nelle attività in corso. La linea resta quella della prudenza, accompagnata dall’impegno a verificare ogni elemento utile, senza ridurre la pressione nelle ricerche. A...🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sono vivi”. Sonia scomparsa con i figli, l’annuncio è appena arrivato

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