Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni di origine rumena, è stata trovata a Firenze dopo essere scomparsa da diversi giorni. La giovane è in buone condizioni di salute e l’annuncio è stato comunicato poco fa. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amici, ma ora la vicenda si è conclusa con il suo ritrovamento.

È stata rintracciata a Firenze ed è in buone condizioni di salute Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne di origine rumena di cui non si avevano più notizie da diversi giorni. La giovane era scomparsa nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, facendo scattare le ricerche delle forze dell’ordine. La ragazza è stata individuata dalla Polizia di Stato nel territorio di Firenze, ponendo così fine a giorni di apprensione per chi la conosceva e per gli investigatori impegnati nelle ricerche. A confermare il ritrovamento sono state le Questura di Foggia e la Questura di Firenze, che hanno comunicato come la giovane stia bene e non presenti particolari problemi di salute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È lei”. Elena scomparsa da giorni, l’annuncio è appena arrivato

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