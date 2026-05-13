Rocío Muñoz Morales ha confermato di essere tornata single attraverso una dichiarazione in cui si presenta come una mamma single. La relazione con l’ex motociclista si sarebbe conclusa di recente, secondo quanto si è appreso. L’attrice spagnola non ha fornito dettagli specifici, ma il suo messaggio lascia intendere che la storia con Iannone sia finita. Nessun altro elemento è stato rivelato sulla situazione attuale.

La storia tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sarebbe arrivata al capolinea. A lasciarlo intendere è proprio l’attrice spagnola, che con una dichiarazione indiretta ma piuttosto chiara ha fatto capire di essere di nuovo single. Durante un’ospitata a Radio 2 Social Club, programma condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, Rocío ha parlato del suo ruolo di madre e della sua vita privata. Commentando il personaggio che sta interpretando a teatro, ha infatti detto: “Anche lei è una mamma, come me. Anche lei è single e lo sono anche io ”. Una frase che di fatto confermerebbe la fine della relazione con il motociclista, già al centro da tempo di voci di crisi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono una mamma single”: Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e conferma la fine della storia con Andrea Iannone

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