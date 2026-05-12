Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales | l’amore è finito la conferma | VIDEO

Rocio Munoz Morales ha confermato di essere una madre single, annunciando la fine della relazione con Andrea Iannone. La notizia era già stata anticipata da un giornalista e ora è stata ufficializzata con una dichiarazione pubblica. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi della separazione, e il video che accompagna l’articolo mostra la protagonista mentre comunica questa decisione.

"Sono una mamma single", con queste parole Rocio Munoz Morales conferma che la storia con Andrea Iannone è finita, come aveva anticipato Giuseppe Candela La storia traRocio Munoz MoraleseAndrea Iannoneè giunta ai titoli di coda, dopo l’indiscrezione di ieri lanciata da Giuseppe Candela, adesso è stata lei a confermarlo a Radio2.I due erano stati beccati insieme agli inizi di gennaio ma adesso, dopo qualche mese, sembra che abbiano deciso di chiudere in serenità questa storia.La coppia avrebbe preso insieme questa scelta ed avrebbe anche deciso di restare amici. Dunque sembra che non sia accaduto nulla di grave ma avrebbero capito che la loro storia non aveva futuro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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