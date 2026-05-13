Con l’arrivo dell’inverno, nel territorio meridionale torna anche l’apprezzamento per un piatto tradizionale a base di costole di maiale, chiamate trachiulelle, preparate in padella e servite con peperoni in agro conservati sott’olio per molti mesi. Questa ricetta, molto amata, viene preparata e consumata durante la stagione fredda. Nel frattempo, i virologi sono tornati a parlare, come succede di frequente in questa fase dell’anno, anche se non sono stati citati nomi o dettagli specifici.

Nella dieta dell’ entroterra meridionale l’inverno è salutato con particolare gioia per un piatto che amiamo e temiamo: le trachiulelle – costolette di maiale cioè – passate in padella e accompagnate da peperoni in agro, conservati gelosamente per mesi sotto vetro. Ieri, rivedendo la gran quantità di virologi chiamati a valutare il rischio dell’hantavirus, questa nuova e purtroppo pericolosa insidia per la nostra salute, ho immaginato che la virologia fosse tema così prossimo alla nostra esistenza e – al pari dei peperoni sotto aceto – chiamata come un sol uomo ad essere disponibile nell’offrire ogni ragguaglio. A dare soccorso, consiglio, e ogni valutazione (e anche ogni preoccupazione) per una malattia che abbiamo conosciuto nella sua drammatica letalità solo qualche anno fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sono tornati i virologi, come le trachiulelle e i peperoni sotto aceto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Costine di maiale con peperoni

Notizie correlate

Medio Oriente, Custode di Terrasanta: tornati sotto le bombe“In questi giorni in Terra Santa, siamo ritornati sotto le bombe, la vita trascorre tra un allarme e l’altro”.

Crisi in Medio Oriente: l’Aceto Balsamico IGP sotto assedio logisticoL’instabilità geopolitica che sta colpendo il Medio Oriente, con il blocco strategico dello Stretto di Hormuz, minaccia direttamente l’equilibrio...

Argomenti più discussi: Con l'hantavirus tornano piani sanitari e i virologi in Tv; Hantavirus e Covid, quali sono le differenze? Cosa sappiamo (per ora) su contagio, tempi di incubazione e malattia; È sempre Cartabianca, Corona stronca i virologi tv: Mi preoccupano loro, non il virus; Hantavirus, Mauro Corona non si trattiene: la stoccata ai virologi - VIDEO.

Cari virologi, non ci eravate proprio mancatiNon siamo pronti. Non bastavano le guerre a due passi, gli umori senescenti che ci guastano il caffè della mattina, Garlasco, la benzina che costa più di una birra artigianale. Ci mancava un fiammante ... ilgiornale.it