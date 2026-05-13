Sono tornati i virologi come le trachiulelle e i peperoni sotto aceto

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’inverno, nel territorio meridionale torna anche l’apprezzamento per un piatto tradizionale a base di costole di maiale, chiamate trachiulelle, preparate in padella e servite con peperoni in agro conservati sott’olio per molti mesi. Questa ricetta, molto amata, viene preparata e consumata durante la stagione fredda. Nel frattempo, i virologi sono tornati a parlare, come succede di frequente in questa fase dell’anno, anche se non sono stati citati nomi o dettagli specifici.

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Nella dieta dell’ entroterra meridionale l’inverno è salutato con particolare gioia per un piatto che amiamo e temiamo: le trachiulelle – costolette di maiale cioè – passate in padella e accompagnate da peperoni in agro, conservati gelosamente per mesi sotto vetro. Ieri, rivedendo la gran quantità di virologi chiamati a valutare il rischio dell’hantavirus, questa nuova e purtroppo pericolosa insidia per la nostra salute, ho immaginato che la virologia fosse tema così prossimo alla nostra esistenza e – al pari dei peperoni sotto aceto – chiamata come un sol uomo ad essere disponibile nell’offrire ogni ragguaglio. A dare soccorso, consiglio, e ogni valutazione (e anche ogni preoccupazione) per una malattia che abbiamo conosciuto nella sua drammatica letalità solo qualche anno fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Costine di maiale con peperoni

Video Costine di maiale con peperoni

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