La crisi in Medio Oriente ha portato a un blocco dello Stretto di Hormuz, creando difficoltà nelle rotte commerciali della regione. Questa situazione sta influenzando la distribuzione di prodotti alimentari provenienti dall’area, con effetti diretti sulla logistica e sull’approvvigionamento di alcune specialità italiane. In particolare, il comparto agroalimentare modenese si trova a fronteggiare ritardi e incertezze nelle consegne, a causa delle tensioni geopolitiche in corso.

L’instabilità geopolitica che sta colpendo il Medio Oriente, con il blocco strategico dello Stretto di Hormuz, minaccia direttamente l’equilibrio economico del comparto agroalimentare modenese. Il rischio ricade pesantemente sull’Aceto Balsamico di Modena IGP, un prodotto d’eccellenza che vede oltre il 90% delle proprie vendite dirette verso i mercati esteri, distribuito attualmente in più di 100 Paesi. Logistica e costi energetici: la sfida per una filiera globale. Le tensioni internazionali non sono solo questioni diplomatiche lontane, ma si traducono in ostacoli tangibili produce qualità nel territorio emiliano. Lo stallo nelle rotte marittime fondamentali sta infatti generando rallentamenti nei trasporti e un aumento dei prezzi legati all’energia, fattori che colpiscono duramente la catena di distribuzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi in Medio Oriente: l’Aceto Balsamico IGP sotto assedio logistico

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