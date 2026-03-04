Medio Oriente Custode di Terrasanta | tornati sotto le bombe

Nella regione del Medio Oriente, le tensioni sono aumentate e la situazione si è fatta nuovamente critica. Le bombe sono tornate a colpire, costringendo le persone a vivere tra continui allarmi e momenti di paura. La vita quotidiana si svolge in un contesto di violenza e incertezza, con strutture e abitanti che devono fare i conti con questa difficile realtà.

“In questi giorni in Terra Santa, siamo ritornati sotto le bombe, la vita trascorre tra un allarme e l’altro”. Lo afferma al Tg2000, ai microfoni della corrispondente, Alessandra Buzzetti, il Custode di Terra Santa, Padre Francesco Ielpo. “Sicuramente la gente è stanca, – afferma Padre Ielpo – è stanca di queste continue chiusure, di queste continue tensioni che poi sfociano in nuovi conflitti, nuovi bombardamenti e le prospettive future diventano sempre più difficili”. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Custode di Terrasanta: tornati sotto le bombe Medio Oriente, l’ingegnere senese in Bahrein: “Bombe vicinissime. Di corsa in strada, ci siamo spostati”Siena, 1 marzo 2026 – Da inizio dicembre si trova in Bahrein, project manager impegnato nell’apertura del nuovo stabilimento di Pramac, l’azienda di... Il risveglio sotto le bombe: «Siamo tornati all’incubo del 2024, 300 scuole trasformate in rifugi di emergenza». Il racconto di un’italiana a BeirutFrancesca Lazzari ha una voce accogliente, ma attraverso il telefono filtra tutta la stanchezza di chi, nelle ultime notti, ha dormito poco. Medio Oriente, Custode di Terrasanta: tornati sotto le bombe Contenuti e approfondimenti su Medio Oriente. Temi più discussi: L’Oman: custode della neutralità e facilitatore di pace nel Vicino Oriente; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - IL PRIMO GIORNO DI GUERRA; Stati Uniti e Israele contro l’Iran, guerra aperta con molte incognite; Crisi in Medio Oriente: appelli a de-escalation e attenzione alla sicurezza. 'Un Iran indebolito non vuol dire un Medio Oriente più stabile'. Gli scenari di Talbot (Ispi)L’analisi di Valeria Talbot sugli scenari iraniani dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti: cambio di regime, ruolo delle monarchie del Golfo e accordi di Abramo ... adnkronos.com Khamenei, il custode della Rivoluzione scelto da Khomeini. Come gli Stati Uniti hanno ucciso il leader iraniano: la ricostruzione in 3DIl Medio Oriente si è svegliato con un boato che non è solo militare, ma storico. Nella notte del 28 febbraio 2026 , un’ operazione ... notizie.tiscali.it Euronews di solito si occupa di macro questioni politiche ed economiche, ma questa volta vuole porre una domanda diversa: come il conflitto in Medio Oriente influirà sul vostro portafoglio La guida video del team di Europe Today #EuropeToday facebook Le guerre preventive rischiano di incendiare il mondo Intervista con il cardinale segretario di Stato Parolin su quanto sta avvenendo in Medio Oriente di @Tornielli osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com