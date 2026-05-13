Sono arrivate le nuove pensiline del tram | FOTO

Sono state installate le nuove pensiline per l'attesa del tram a Bologna. Queste strutture sono state collocate lungo le fermate già operative in alcune zone della città. La messa in funzione del tram, che coinvolge anche le nuove pensiline, è prevista a breve. La realizzazione delle pensiline si inserisce in un intervento più ampio di potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Si avvicina sempre di più il momento in cui Bologna avrà a disposizione il tanto atteso e discusso tram. Nel frattempo, però, si colgono i primi segnali: i cantieri, certamente, ma anche i binari sempre più numerosi per le strade della città. E da oggi, sono arrivate anche le pensiline.Come.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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