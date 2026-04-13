Sono appena arrivate in Italia le balie nere dall'Africa | le foto dei bellissimi uccelli bianconeri

Sono state osservate in Italia nuove specie di uccelli provenienti dall’Africa, tra cui le balie nere. Questi piccoli uccelli passeriformi si distinguono per il piumaggio bianco e nero, con i maschi adulti che mostrano un abito particolarmente elegante. Le immagini di questi uccelli, catturate in varie zone del paese, mostrano la bellezza di questa specie durante il periodo di migrazione.

Tra le specie più belle coinvolte nella migrazione dall'Africa figurano le balie nere, piccoli uccelli passeriformi caratterizzati da un elegante piumaggio bianconero (nei maschi adulti in abito). Le prime sono già arrivate in Italia e noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare e fotografare un esemplare.🔗 Leggi su Fanpage.it

Le foto della prima upupa del 2026: è appena arrivata dall’Africa e noi l’abbiamo incontrataLe upupe stanno tornando dall'Africa e noi abbiamo avuto la fortuna di avvistare e fotografare una coppia di questi magnifici uccelli in provincia di...

L’invasione silenziosa: come le mantidi aliene arrivate dall’Asia stanno conquistando l’Italia e l’EuropaLe mantidi aliene asiatiche si stanno diffondendo rapidamente in Italia e in Europa, favorite dal commercio globale e dal clima sempre più mite.