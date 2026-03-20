Sono arrivate le marzaiole | le foto delle bellissime anatre di marzo che annunciano la primavera

Sono arrivate le marzaiole, le anatre che ogni anno si fanno vedere in Italia a marzo durante la migrazione primaverile. Le foto di queste bellissime anatre segnalano l’arrivo della stagione calda e sono diventate un classico di questo periodo. Le marzaiole si spostano verso i loro habitat di nidificazione e sono visibili in molte zone umide del paese.

Le marzaiole, come indica il nome, sono anatre che in genere fanno la propria comparsa in Italia nel mese di marzo, durante la migrazione primaverile. Noi abbiamo avuto la fortuna di avvistare e fotografare più volte questi splendidi uccelli in provincia di Roma e Latina, sebbene la loro preziosa presenza sia sempre fugace. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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