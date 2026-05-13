Sono andato in carcere per colpa vostra Video incastra l' estorsore della storica pizzeria di San Lorenzo

Un video ha portato alla luce le accuse rivolte a un uomo coinvolto in un episodio di estorsione presso una storica pizzeria di San Lorenzo. Le immagini mostrano un confronto diretto tra il presunto estorsore e un’altra persona, con quest’ultima che, in modo deciso, pronuncia una sola parola prima di consegnare una banconota da 20 euro. La scena si svolge mentre l’uomo col cappuccio si nasconde parzialmente il volto.

"Basta". Una parola sola, pronunciata con il fiato corto e le mani ancora sporche di farina, mentre si allunga una banconota da 20 euro verso un uomo col cappuccio calato sul volto. È l'immagine, cristallizzata in un video di sei secondi, della resa dei titolari della storica pizzeria 'Formula 1'.🔗 Leggi su Romatoday.it

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