Sono venuto per farmi contagiare dalla vostra gioia L’abbraccio di Napoli a papa Leone tra Carosone e Pino Daniele video

A Napoli, una grande folla ha accolto il papa Leone XIV per il suo primo anniversario da pontefice. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e artisti locali, tra cui Carosone e Pino Daniele, che si sono uniti all’abbraccio collettivo. Tra i momenti più toccanti, un messaggio del papa rivolto alla città: “Sono venuto per farmi contagiare dalla vostra gioia”. La celebrazione si è svolta tra musica, entusiasmo e un forte senso di comunità.

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Un bagno di folla a Napoli ha accolto Leone XIV che ha scelto il capoluogo campano per celebrare il primo “compleanno da papa. “Ciao Napoli, buongiorno sono venuto qui per trovare questo calore che solo Napoli sa offrire”. Sono le prime parole pronunciate a braccio dal pontefice, appena arrivato in Duomo in anticipo rispetto alla scaletta prevista, a causa della pioggia che ha cominciato a scendere a Pompei. Il santuario di Pompei, raggiunto a bordo di una golf cart scoperta bianca dopo l’incontro con i disabili e gli ammalati, è stata la prima tappa della visita pastorale di Leone. Che si è concluso con l’abbraccio ai fedeli, oltre 30mila in piazza del Plebiscito.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Sono venuto per farmi contagiare dalla vostra gioia”. L’abbraccio di Napoli a papa Leone tra Carosone e Pino Daniele (video) Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Napoli, l'arrivo in elicottero e l'abbraccio dei fedeli sul Lungomare Leggi anche: Buongiorno Pompei: Papa Leone XIV inaugura la visita in Campania tra fede, carità e abbraccio ai fedeli Una raccolta di contenuti Si parla di: Il Papa a Napoli: tra disuguaglianze e violenze la Chiesa sia presenza concreta. Clementino, il video inedito con Pino Daniele: «Mi insegnava a fare rap»Un regalo speciale per i fan di Pino Daniele e e per tutti gli amanti della musica. Sulla sua pagina Facebook, Clementino ha condiviso un video inedito che lo ritrae accanto a Zio Pino, mentre il ... ilmattino.it Pino è, i 10 momenti indimenticabili del concerto tributo a Pino Daniele a NapoliPino Daniele, il genio, il maestro, l'idolo, l'innovatore, l'amico, il papà spirituale, il punto di riferimento. Sono alcune delle risposte che i grandi nomi della musica italiana hanno dato per ... tg24.sky.it