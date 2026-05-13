Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli in Friuli indagini su movimenti bancari | ricerche anche all'estero
Da oltre tre settimane, le autorità stanno cercando Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, scomparsi da Piacenza e poi scomparsi in Friuli assieme ai quattro cani di famiglia. Le indagini si concentrano sull’analisi di movimenti bancari e stanno includendo anche controlli all’estero, senza ancora aver portato a un ritrovamento. La famiglia ha segnalato la scomparsa e le forze dell’ordine lavorano per ricostruire gli ultimi spostamenti.
Continuano le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli di 14 e 16 anni, partiti da Piacenza e scomparsi poi in Friuli più di 3 settimane fa insieme ai 4 cani di famiglia. Gli investigatori continuano a lavorare e riferiscono di star cercando "persone vive". Controlli sui movimenti del conto bancario della 49enne e ricerche all'estero.🔗 Leggi su Fanpage.it
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