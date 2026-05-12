Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli in Friuli estesa la zona delle ricerche | verifiche nelle comunità buddiste
Le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi figli, scomparsi in Friuli, sono state ampliate dalla Prefettura di Udine. Numerosi avvistamenti sono stati segnalati, ma nessuno è stato confermato dai filmati di videosorveglianza. La famiglia era originaria di Piacenza e la scomparsa risale a diversi giorni fa. Le verifiche si stanno concentrando anche nelle comunità buddiste della zona.
La Prefettura di Udine ha esteso l’area delle ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi figli. Tanti gli avvistamenti ma nessuno confermato sino ad ora dai filmati di videosorveglianza per individuare la famiglia scomparsa da Piacenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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