Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli in Friuli estesa la zona delle ricerche | verifiche nelle comunità buddiste

Le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi figli, scomparsi in Friuli, sono state ampliate dalla Prefettura di Udine. Numerosi avvistamenti sono stati segnalati, ma nessuno è stato confermato dai filmati di videosorveglianza. La famiglia era originaria di Piacenza e la scomparsa risale a diversi giorni fa. Le verifiche si stanno concentrando anche nelle comunità buddiste della zona.

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