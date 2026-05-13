Sonia Bottacchiari è stata ritrovata insieme ai due figli in una località non divulgata. La donna ha richiesto di mantenere segreta la posizione del ritrovamento. Il padre dei bambini ha dichiarato di essere felice che siano vivi, mentre il nonno ha espresso preoccupazione per la situazione. I dettagli sulla vicenda sono ancora in fase di aggiornamento.

Sonia Bottacchiari e i due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni insieme ai quattro cani, dopo settimane di ricerche. La Procura di Piacenza ha confermato che l’allontanamento sarebbe stato volontario e che la donna avrebbe riferito di una situazione familiare problematica. Sonia Bottacchiari ha pregato che venisse mantenuta la riservatezza in merito al luogo in cui si era rifugiata. Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli da Castell'Arquato Parla il padre degli adolescenti Il timore del nonno materno Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli da Castell’Arquato Era il 20 aprile quando Sonia Bottacchiari, con i figli e i quattro cani, partì da Castell’Arquato in provincia di Piacenza, con direzione Friuli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sonia Bottacchiari ritrovata con i figli, il papà dei ragazzi "felice che siano vivi": il timore del nonno

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