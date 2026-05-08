Continuano le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei figli scomparsi nel friulano L’appello del nonno dei ragazzi | Tornate a casa tutto si risolve

A Piacenza proseguono le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, di 14 e 16 anni, scomparsi nel Friulano. La madre e i ragazzi sono stati visti l’ultima volta alcuni giorni fa, insieme ai loro quattro cani di taglia media. Le forze dell’ordine stanno ispezionando diverse aree e seguendo varie piste, mentre il nonno dei giovani ha lanciato un appello affinché tornino a casa.

A Piacenza continua a tenere banco i l caso della famiglia scomparsa, con la madre Sonia Bottacchiari, i suoi due figli di 14 e 16 anni e i loro quattro cani di taglia media, svaniti nel nulla. Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre della donna, partita da Castell’Arquato, provincia di Piacenza, ha rivolto un appello ai media: « Tornate a casa, tutto si risolve ». Del gruppo, diretto per una vacanza in Friuli, non si hanno notizie da oltre 17 giorni. A Tarcento (Udine) è stato agganciato il cellulare della signora. L’ultimo messaggio che Riccardo ha ricevuto, racconta al quotidiano piacentino “La libertà”, è stato dalla nipote, il 20 aprile: «Verso le 23.🔗 Leggi su Open.online

Mamma e due figli scomparsi con 4 cani, si indaga per sottrazione di minore

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Tgcom24. . A Piacenza cresce l’apprensione per la famiglia scomparsa. L’appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castell’Arquato con la figlia sedicenne, il figlio quattordicenne e quattro cani lo scorso 20 aprile e mai più rintraccia - facebook.com facebook

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli: l’appello del padre #piacenza tgcom24.mediaset.it/cronaca/piacen… x.com