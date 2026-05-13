Dopo 21 giorni di ricerche, Sonia Bottacchiari e i suoi figli sono stati rintracciati. I minori, Nishanta e Joshua Groppi, erano scomparsi il 20 aprile scorso mentre si dirigevano dal Castell’Arquato verso il Friuli Venezia Giulia. Sono stati trovati in buone condizioni di salute, ma si ignora se fossero consenzienti alla loro sparizione. La vicenda rimane sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

I figli di Sonia Bottacchiari erano consenzienti?. Sono stati ritrovati in buone condizioni di salute Sonia Bottacchiari e i figli minorenni Nishanta e Joshua Groppi, scomparsi dallo scorso 20 aprile dopo essere partiti da Castell’Arquato in direzione Friuli Venezia Giulia. A comunicarlo ufficialmente è stata la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i due ragazzi sono stati rintracciati dai carabinieri dei comandi provinciali di Piacenza e Udine al termine di un’intensa attività investigativa. Dalle prime risultanze i due giovani erano consenzienti. La Procura: “Sono in buone condizioni e in un contesto adeguato”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sonia Bottacchiari ritrovata con i figli dopo 21 giorni: ‘Temono di essere rintracciati’, dove erano e come stanno

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