La famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile è stata rintracciata in Friuli. La Procuratrice di Piacenza ha confermato che Sonia Bottacchiari e i due figli stanno bene, ma non hanno voluto indicare il luogo in cui si trovano. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze del loro allontanamento o sul motivo della scomparsa.

Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. «È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia scomparsa in Friuli, Sonia Bottacchiari e i due figli rintracciati: "Stanno bene, non vogliono rivelare dove sono"

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