È stata trovata Sonia Bottacchiari insieme ai due figli, dopo che erano scomparsi. La Procura ha confermato che tutti e tre sono in buone condizioni di salute e si trovano in un alloggio adeguato. La donna e i figli si sono allontanati volontariamente, secondo quanto riferito dalle autorità. La ricerca era in corso da diversi giorni, senza ulteriori dettagli sulla motivazione della fuga.

«E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita». Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. «Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile». Le indagini Sul caso di Sonia...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sonia Bottacchiari, rintracciata la donna scomparsa con i due figli. La Procura: «Stanno bene, sono fuggiti volontariamente»

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