Sonia Bottacchiari è stata trovata insieme ai suoi figli | stanno bene

Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi figli di 14 e 16 anni. Tutti e tre sono in buona salute e non ci sono segnalazioni di problemi di rilievo. Le forze dell'ordine stanno comunque portando avanti le indagini per fare chiarezza sulla vicenda e garantire la tutela dei minori coinvolti. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Rintracciata Sonia Bottacchiari con i figli di 14 e 16 anni. Stanno tutti bene. Le indagini però sono ancora in corso per chiarire la vicenda e tutelare i minori coinvolti. Secondo quanto dichiarato dalla donna ai Carabinieri, la sua vicenda familiare sarebbe "fortemente problematica".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli. Ex marito? reddit

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