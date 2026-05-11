Sonia Bottacchiari, scomparsa insieme ai suoi figli, è stata trovata in possesso di una lettera indirizzata al padre. L'inviato di SkyTg24 ha riferito di aver rinvenuto il documento durante le indagini. La lettera è stata consegnata alle forze dell'ordine e si trovava tra gli effetti personali dell’autrice. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dettagli sul contenuto.

Un inviato di SkyTg24 ha scoperto una lettera di Sonia, la donna di 49 anni scomparsa insieme ai due figli e ai quattro cani. Si trovava all’interno dell’abitazione del padre della donna, quando si è imbattuto nella lettera destinata al genitore e scritta prima di andare via. Dai contenuti di questa emerge una generale sofferenza e toni di profonda inquietudine. I carabinieri sono stati avvisati. Proseguono intanto le ricerche che si allargano di ulteriori 20 km. Sonia ha scritto una lettera al padre Durante un servizio di SkyTg24, l’inviato Flavio Isernia ha scoperto una lettera scritta da Sonia Bottacchiari. La donna di 49 anni è scomparsa dal 20 aprile scorso insieme ai due figli e ai loro quattro cani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli, inviato di SkyTg24 trova una lettera della donna rivolta al padre

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