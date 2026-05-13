Sondaggio YouTrend il 71% dei tifosi non si fida degli arbitri

Da ilnapolista.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sondaggio di YouTrend rivela che il 71% dei tifosi italiani non ripone fiducia negli arbitri. Questa percentuale si riferisce alla percezione generale sulla competenza e l'imparzialità degli ufficiali di gara nel calcio italiano. Il rapporto tra pubblico e arbitri resta un tema caldo, alimentato da contestazioni e critiche frequenti durante le partite. La questione coinvolge anche i vertici della Federazione, in un periodo segnato da tensioni e discussioni pubbliche.

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Il sondaggio YouTrend sugli arbitri italiani per il direttore di Tuttosport   Guido Vaciago fotografa un’estate calda per la classe arbitrale e per i vertici della Federazione. Tra i tifosi italiani la diffidenza nei confronti del sistema arbitrale ha raggiunto livelli altissimi, e le risposte raccolte su un campione rappresentativo di 1000 persone diventano una sentenza che il calcio italiano farà fatica a ignorare. A condurre l’indagine è l’agenzia fondata e diretta da Lorenzo Pregliasco, su un campione stratificato per genere, età, titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. I numeri parlano chiaro. Il 71% boccia il livello dell’arbitraggio di questa stagione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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